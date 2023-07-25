КТК намерен организовать производство в РФ комплектующих для выносных причальных устройств

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) намерен организовать производство необходимых комплектующих для выносных причальных устройств (ВПУ) в России, сообщил генеральный директор компании Николай Горбань.

"Проектирование и изготовление запчастей для ВПУ будет осуществляться в России. Сейчас идёт разработка проектной документации, получение которой ожидаем в скором времени", - сказал Горбань журналистам.

Он отметил, что компания будет менять ВПУ-1 и ВПУ-2, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, в 2026 году. ВПУ-3 был введён в 2014 году - замена не требуется, уточнил Горбань.

"Прогнозируем, что в указанные сроки в России мы сможем организовать производство необходимых комплектующих для узлов ВПУ и самого корпуса. Выполнение этих целей для нас серьёзный вызов, и мы уверены, что справимся", - добавил он.

Морской терминал КТК в Новороссийске оснащён тремя ВПУ. Они позволяют безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега - около 5 километров, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.