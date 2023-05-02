КТК ввел в работу второе выносное причальное устройство

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Второе выносное причальное устройство (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после планового ремонта плавучих шлангов введено в работу.

"29 апреля 2023 года на Морском терминале КТК завершилась плановая замена плавучих шлангов выносного причального устройства ВПУ-2. После проверки на герметичность соединений оборудование было введено в эксплуатацию", - говорится в сообщении консорциума.

Нефть транспортируется от ВПУ к танкеру через систему двух плавучих гибких шланговых соединений (рукавов). Включая морское разрывное соединение (МРС), поворотный клапан и эксцентриковое соединение, общая длина внутреннего плавучего рукава шлангов составляет 265 м, внешнего - 276 м. Внешний рукав состоит из 26 шлангов, внутренний - из 25.

Как сообщалось, плановая замена плавучих шлангов началась 25 марта текущего года. "Перед выполнением этой операции был пополнен резерв критически важных комплектующих на складе морского терминала", - отмечает КТК.

В ходе ремонта были отсоединены внешний и внутренний рукава от ВПУ, демонтированы все запланированные к замене 11 шлангов, выполнен монтаж новых шлангов и произведена обратная сборка демонтированных шлангов, уточняется в сообщении.