Noventiq провел делистинг с LSE

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения Noventiq (ранее - Softline Holding), как и планировал, провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания. Исключение глобальных депозитарных расписок компании из листинга вступило в силу в среду, в 8 утра по лондонскому времени.

Также компания направит Мосбирже уведомление о прекращении листинга ГДР, ожидается, что делистинг бумаг с московской площадки завершится в начале октября.

О том, что Noventiq проведет делистинг ГДР с LSE и Мосбиржи, компания сообщала 22 июня. Решение обусловлено слиянием со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, о котором было объявлено в мае. По его итогам объединенная компания получит публичный статус, а ее акции начнут торговаться на американской бирже Nasdaq. Ранее сообщалось, что сделку по объединению планируется закрыть во второй половине 2023 года.

В 2022 году Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. Российский был продан основателю группы Игорю Боровикову за символический $1, а международный сменил название на Noventiq.