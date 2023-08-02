"Мосбиржа" переведет ГДР Noventiq из первого в третий уровень листинга

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 4 августа переведет глобальные депозитарные расписки (ГДР) разработчика программного обеспечения Noventiq Holdings plc (ранее - Softline Holding) из первого в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Такое решение принято "в связи с получением заявления", сообщила биржа.

31 июля сообщалось, что компания подала заявление об исключении своих ГДР из списка допущенных к торгам на "Мосбирже". В июле Noventiq провел делистинг с Лондонской фондовой биржи.

О планах провести делистинг ГДР с LSE и "Мосбиржи" Noventiq сообщил 22 июня. Решение обусловлено слиянием со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, о котором было объявлено в мае. По его итогам объединенная компания получит публичный статус, а ее акции начнут торговаться на американской бирже Nasdaq.