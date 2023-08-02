Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

"Мосбиржа" переведет ГДР Noventiq из первого в третий уровень листинга

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 4 августа переведет глобальные депозитарные расписки (ГДР) разработчика программного обеспечения Noventiq Holdings plc (ранее - Softline Holding) из первого в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Такое решение принято "в связи с получением заявления", сообщила биржа.

31 июля сообщалось, что компания подала заявление об исключении своих ГДР из списка допущенных к торгам на "Мосбирже". В июле Noventiq провел делистинг с Лондонской фондовой биржи.

О планах провести делистинг ГДР с LSE и "Мосбиржи" Noventiq сообщил 22 июня. Решение обусловлено слиянием со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, о котором было объявлено в мае. По его итогам объединенная компания получит публичный статус, а ее акции начнут торговаться на американской бирже Nasdaq.

Softline Мосбиржа LSE Nasdaq Noventiq
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ведомости" пишут, что падение рубля может вынудить Минфин отступить от бюджетного правила

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ за I полугодие на 1,4%

Курс евро на "Мосбирже" достиг 103 рублей

Суд арестовал акции АО "Метафракс Кемикалс" по иску о незаконности его приватизации

Курс доллара на "Мосбирже" поднялся выше 94 рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });