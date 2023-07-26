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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Аналитики усомнились в возможности создать "зеленое" судоходство в ЕС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Судоходная индустрия Евросоюза не сможет достичь цели по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, это вызывает вопросы к закону о "зеленом" судоходстве, говорится в исследовании европейской федерации Transport&Environment.

В апреле 2023 года Евросоюз принял закон, по которому на судах должно использоваться топливо с низким содержанием загрязняющих веществ. Согласно установленным целям, 2% перевозок к 2034 году должно осуществляться на экологически чистом топливе. К 2035 году 6% перевозок должно осуществляться не на ископаемых ресурсах, а к 2040 году этот показатель возрастет до 24%.

Однако анализ T&E показывает, что таких мер недостаточно, и к 2040 году ископаемое топливо будет обеспечивать три четверти энергетических потребностей европейского судоходства. Чтобы сократить выбросы парниковых газов, доля экологически чистого топлива должна составлять не менее 18% и 85% в 2035 и 2040 годах соответственно.

"Европейские политики должны быть смелее и пересмотреть целевые показатели сразу же после европейских выборов в следующем году", - считает аналитик Алекс Спрингер.

Евросоюз T&E Алекс Спрингер
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