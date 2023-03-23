ЕС готовит сокращение выбросов CO2 на морском транспорте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) приветствовала в четверг политическое соглашение, достигнутое Советом ЕС и Европарламентом по проекту нового регламента Евросоюза – FuelEU Maritime. Этот документ направлен на снижение интенсивности выбросов CO2 от сжигания топлива, используемого в судоходном секторе.

Это соглашение "увеличивает вклад сектора морского транспорта в достижение общеевропейской цели по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году и достижению климатической нейтральности в 2050 году", отмечается в коммюнике ЕК.

Согласно новому регламенту, выбросы парниковых газов судового топлива должны постепенно снижаться, начиная с 2% в 2025 году до 80% к 2050 году. Предполагается добиться этого "за счет поощрения использования более чистых видов топлива и энергии".

В документе ЕК сообщается, что в 2021 году водный транспорт произвел в Евросоюзе от 3 до 4% от общего объема выбросов CO2. И после снижения активности судоходства в 2020 году из-за пандемии коронавируса ожидается его рост, чему способствует увеличивающийся спрос на первичные ресурсы и контейнерные перевозки.

Закон FuelEU Maritime поможет уменьшить углеродный след морского транспорта, установив максимальные ограничения на годовую интенсивность выбросов судами парниковых газов. Эти цели, объясняют в Еврокомиссии, со временем станут более амбициозными, чтобы стимулировать новые разработки в области технологий и увеличение производства возобновляемого и низкоуглеродного топлива.

В Брюсселе уточняют, что поставленные цели охватывают не только выбросы CO2, но также метана и закиси азота в течение всего жизненного цикла топлива.

Кроме того, новые правила вводят дополнительное требование о нулевом уровне выбросов на причалах, обязывающее использовать береговые электрические источники питания или альтернативные технологии с нулевым уровнем выбросов пассажирскими судами и контейнеровозами с целью снижения выделения в атмосферу загрязняющих веществ в портах, которые часто находятся вблизи густонаселенных районов.

Достигнутое политическое соглашение двух законодательных органов ЕС теперь должно быть официально утверждено. Как только этот процесс будет завершен Советом ЕС и Европейским парламентом, новые правила будут опубликованы в "Официальном журнале" Евросоюза и вступят в силу через 20 дней после публикации, пояснили в Еврокомиссии.