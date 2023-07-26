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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Boeing во II квартале получил чистый убыток, но нарастил выручку лучше ожиданий рынка

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил второй квартал с чистым убытком, хотя нарастил выручку лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $149 млн, или $0,25 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $160 млрд, или $0,32 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Убыток без учета разовых факторов увеличился до $0,82 на акцию с $0,37.

Выручка выросла на 18% - до $19,751 млрд против $16,681 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированный убыток на уровне $0,89 на акцию при выручке в $18,59 млрд.

Свободный денежный поток Boeing во втором квартале составил $2,6 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $88,7 млн. При этом компания подтвердила прогноз, согласно которому по итогам 2023 года свободный денежный поток будет находиться в диапазоне $3-5 млрд.

Портфель заказов компании на конец июня оценивался в $440 млрд по сравнению с $404 млрд в конце 2022 года.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале подскочила на 41% и достигла $8,84 млрд, однако операционный убыток увеличился до $383 млн с $219 млн годом ранее. За этот период Boeing поставил 136 самолетов и получил заказы на 460 лайнеров.

Выручка подразделения оборонной и космической техники в минувшем квартале почти не изменилась и составила $6,167 млрд. Операционный убыток составил $527 млн против прибыли в размере $71 млн годом ранее.

Котировки акций Boeing растут на 3,6% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год рыночная стоимость корпорации увеличилась на 37,2% (до $129,87 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 11,6%.

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