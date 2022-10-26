Выручка Boeing в III квартале оказалась хуже прогноза на $2 млрд

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, увеличил выручку в третьем квартале 2022 года на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, выручка в июле-сентябре составила $15,96 млрд по сравнению с $15,28 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $17,911 млрд.

Чистый убыток Boeing увеличился до $3,31 млрд, или $5,49 в расчете на акцию, по сравнению со $132 млн, или $0,19 на акцию, годом ранее.

Показатели компании в минувшем квартале включают в себя убыток в размере $2,8 млрд, обусловленный ростом расходов на реализацию оборонных заказов по контрактам с фиксированной ценой, отмечается в пресс-релизе.

Операционный убыток подразделения в сфере оборонной и космической техники в июле-сентябре составил $2,8 млрд по сравнению с чистой прибылью в $436 млн годом ранее, выручка уменьшилась на 20%, до $5,31 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов подскочила на 40%, до $6,26 млрд, операционный убыток уменьшился на 7%, до $643 млн. Поставки коммерческих самолетов Boeing в третьем квартале выросли на 32%, до 112 единиц против 85 единиц годом ранее.

Портфель заказов компании на 30 сентября оценивался в $381,32 млрд.

Свободный денежный поток Boeing в третьем квартале составил $2,9 млрд, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $1 млрд, и компания рассчитывает, что показатель будет положительным по итогам всего 2022 года.

Акции Boeing теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.