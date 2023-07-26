Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Чистая прибыль AT&T во II квартале выросла на 8%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. зафиксировал 8%-й рост чистой прибыли во втором квартале 2023 года при незначительном повышении выручки.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $4,5 млрд, или $0,61 на акцию, по сравнению с $4,2 млрд, или $0,57 на акцию, во втором квартале предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,63 на акцию с $0,65 на акцию, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,6 на акцию.

Квартальная выручка AT&T повысилась до $29,9 млрд с $29,6 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $30 млрд.

Свободный денежный поток компании составил $4,2 млрд, оказавшись лучше ожидавшихся экспертами $3,7 млрд.

Доходы AT&T в сфере мобильной связи в минувшем квартале увеличились на 2%, до $20,3 млрд. Выручка от продажи услуг повысилась на 4,9%, оборудования - снизилась на 7,2%.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 326 тысяч, количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 251 тысячу.

С начала 2023 года капитализация AT&T снизилась на 19,6%.

AT&T США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источники Bloomberg ждут повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п.

Источники Bloomberg ждут повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п.

Греф не видит необходимости отменять комиссии за переводы из Сбера в другие банки

Банки Молдавии перестали работать с "Юнистримом"

Усманов и партнеры решили исключить офшорных миноритариев из состава участников ХК "ЮэСэМ"

Danone деконсолидирует финансовые результаты актива в России

Расписки Qiwi упали в цене на 6,5% на корпоративных новостях

Расписки Qiwi упали в цене на 6,5% на корпоративных новостях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });