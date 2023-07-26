Чистая прибыль AT&T во II квартале выросла на 8%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. зафиксировал 8%-й рост чистой прибыли во втором квартале 2023 года при незначительном повышении выручки.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $4,5 млрд, или $0,61 на акцию, по сравнению с $4,2 млрд, или $0,57 на акцию, во втором квартале предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,63 на акцию с $0,65 на акцию, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,6 на акцию.

Квартальная выручка AT&T повысилась до $29,9 млрд с $29,6 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $30 млрд.

Свободный денежный поток компании составил $4,2 млрд, оказавшись лучше ожидавшихся экспертами $3,7 млрд.

Доходы AT&T в сфере мобильной связи в минувшем квартале увеличились на 2%, до $20,3 млрд. Выручка от продажи услуг повысилась на 4,9%, оборудования - снизилась на 7,2%.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 326 тысяч, количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 251 тысячу.

С начала 2023 года капитализация AT&T снизилась на 19,6%.