AT&T вернет акционерам более $40 млрд за счет дивидендов и buyback за 3 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. планирует вернуть акционерам более $40 млрд в течение следующих трех лет, говорится в презентации компании. Эта сумма будет примерно пополам разделена между дивидендами и выкупом акций.

Также AT&T сообщил о намерении расширить свою сеть широкополосного оптоволоконного доступа, которая уже является самой масштабной в США, до более чем 50 млн частных и корпоративных клиентов к 2029 году.

Более подробный план по укреплению своего положения в качестве ведущего провайдера беспроводной связи 5G и оптоволоконной связи в стране AT&T позднее на Дне инвестора.

С начала 2024 года капитализация AT&T выросла почти на 41% (до $163 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 26%.