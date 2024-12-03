Поиск

AT&T вернет акционерам более $40 млрд за счет дивидендов и buyback за 3 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. планирует вернуть акционерам более $40 млрд в течение следующих трех лет, говорится в презентации компании. Эта сумма будет примерно пополам разделена между дивидендами и выкупом акций.

Также AT&T сообщил о намерении расширить свою сеть широкополосного оптоволоконного доступа, которая уже является самой масштабной в США, до более чем 50 млн частных и корпоративных клиентов к 2029 году.

Более подробный план по укреплению своего положения в качестве ведущего провайдера беспроводной связи 5G и оптоволоконной связи в стране AT&T позднее на Дне инвестора.

С начала 2024 года капитализация AT&T выросла почти на 41% (до $163 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 26%.

США AT&T
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин России сообщил об эмиссии замещающих суверенных евробондов

Руководству брокера Nomura временно понизили зарплаты

Глава Башкирии опроверг слухи о передаче регионального пакета БСК новому владельцу

Южнокорейская вона подешевела к доллару США до минимума за два года

Биржевая торговля рыбой в рамках проекта с Камчаткой не будет ограничена лишь полуостровом

Биржевая торговля рыбой в рамках проекта с Камчаткой не будет ограничена лишь полуостровом

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд

СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд

Выходец из Rambler Group назначен креативным директором "Балтики"

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });