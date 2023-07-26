"Аэрофлот" сообщил о росте перевозок по "плоскому" тарифу в города ДФО и Калининград

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" нарастил в январе-июне перевозки по "плоскому" тарифу в города Дальневосточного федерального округа и Калининград на 15,2% - до 812 тысяч человек по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании.

Так, авиакомпания увеличила показатели перевозок между Москвой и городами Дальнего Востока на 11,5% (до 550,5 тыс. человек). Максимальный рост отмечается на направлении Москва - Владивосток (+20,1%, до 185,4 тыс. человек) и Москва - Хабаровск (+20%, до 149,9 тыс. человек).

Перевозки между Москвой и Калининградом по "плоскому" тарифу выросли за январь-июнь на 23,7% и составили 261,6 тыс. человек.

По итогам 2022 года по "плоскому" тарифу перевезено 1,7 млн человек, сообщили в "Аэрофлоте".

"Плоский" тариф "Аэрофлота" доступен всем пассажирам, вне зависимости от региона проживания, и предполагает единую цену на перелеты эконом-классом в города Дальнего Востока (Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток) и Калининград. До дальневосточных городов можно добраться за 17 100 руб. рейсами "Аэрофлота" и 15 050 руб. - рейсами "России". Перелет "Аэрофлотом" в Калининград стоит 6 400 руб.