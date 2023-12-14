Путин пообещал, что "плоские" тарифы "Аэрофлота" будут продлены

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Плоские", то есть не меняющиеся в течение года, тарифы "Аэрофлота" будут продлены, сообщил президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года".

"Они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с "Аэрофлотом" прежде всего, с другими компаниями, с министерством транспорта. Мы продлим, безусловно, "плоские" тарифы", - сказал Путин.

"Я вас понимаю, хорошо бы их расширить, - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, представляющего Магаданскую область. - Это тоже вопрос непростой, (нужно - ИФ) бюджетное финансирование дополнительное. Посмотрим".

Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" запущена в 2014 году и реализуется на рейсах компании в города Дальнего Востока и Калининград (ранее также в Симферополь). Тарифами могут воспользоваться все желающие пассажиры.

Билеты по "плоским" тарифам продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, при этом государством они не субсидируются. Затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году оценивались первым вице-премьером Андреем Белоусовым в сумму более 10 млрд руб.