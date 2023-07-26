Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Airbus во II квартале нарастила выручку на 24%, портфель заказов вырос до рекорда

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE зафиксировала 24%-ный рост выручки во втором квартале, что оказалось лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, выручка в апреле-июне 2023 года составила 15,9 млрд евро по сравнению с 12,81 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, собранный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 15,87 млрд евро.

Чистая прибыль Airbus в минувшем квартале увеличилась до 1,06 млрд евро с 682 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - повысилась до 1,845 млрд евро с 1,382 млрд евро.

ЭкономикаAirbus обгоняет Boeing по объему поставок самолетов в 2023 годуAirbus обгоняет Boeing по объему поставок самолетов в 2023 годуЧитать подробнее

Аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль Airbus составит 1,2 млрд евро, скорректированная EBIT - 1,73 млн евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов подскочила на 36%, до 12,239 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - на 8%, до 1,596 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте снизился на 10%, до 2,354 млрд евро.

В первом полугодии Airbus поставила 316 коммерческих самолетов. По данным на конец июня, ее портфель включал заказы на рекордные 7,967 тыс. коммерческих самолетов.

Компания по-прежнему рассчитывает поставить 720 самолетов и получить скорректированную EBIT на уровне 6 млрд евро в этом году.

Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%

Цены производителей на бензин в РФ с начала года выросли почти в два раза

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев"

Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев"

Источники Bloomberg ждут повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п.

Источники Bloomberg ждут повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п.

Греф не видит необходимости отменять комиссии за переводы из Сбера в другие банки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });