Airbus во II квартале нарастила выручку на 24%, портфель заказов вырос до рекорда

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE зафиксировала 24%-ный рост выручки во втором квартале, что оказалось лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, выручка в апреле-июне 2023 года составила 15,9 млрд евро по сравнению с 12,81 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, собранный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 15,87 млрд евро.

Чистая прибыль Airbus в минувшем квартале увеличилась до 1,06 млрд евро с 682 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - повысилась до 1,845 млрд евро с 1,382 млрд евро.

Аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль Airbus составит 1,2 млрд евро, скорректированная EBIT - 1,73 млн евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов подскочила на 36%, до 12,239 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - на 8%, до 1,596 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте снизился на 10%, до 2,354 млрд евро.

В первом полугодии Airbus поставила 316 коммерческих самолетов. По данным на конец июня, ее портфель включал заказы на рекордные 7,967 тыс. коммерческих самолетов.

Компания по-прежнему рассчитывает поставить 720 самолетов и получить скорректированную EBIT на уровне 6 млрд евро в этом году.