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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минобороны Испании заказало самолеты у Airbus на 1,7 млрд евро

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от Министерства обороны Испании заказ на поставку 16 военных самолетов на общую сумму 1,695 млрд евро.

Airbus поставит легкие транспортные самолеты модели Airbus C295 в комплектации для морского патрулирования. Их используют для обнаружения подводных лодок, разведки и патрулирования, а также для спасательных операций.

В заказ также входят тренировочные системы и логистическая поддержка.

Самолеты будут собраны на заводе Airbus в Севилье.

Airbus Минобороны Севилья Испания
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