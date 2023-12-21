Минобороны Испании заказало самолеты у Airbus на 1,7 млрд евро

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от Министерства обороны Испании заказ на поставку 16 военных самолетов на общую сумму 1,695 млрд евро.

Airbus поставит легкие транспортные самолеты модели Airbus C295 в комплектации для морского патрулирования. Их используют для обнаружения подводных лодок, разведки и патрулирования, а также для спасательных операций.

В заказ также входят тренировочные системы и логистическая поддержка.

Самолеты будут собраны на заводе Airbus в Севилье.