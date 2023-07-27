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Universal Music во II квартале увеличила выручку на 6,4%, лучше прогноза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, во втором квартале 2023 года увеличила выручку на 6,4% - до 2,697 млрд евро по сравнению с 2,535 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 8,8%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали выручку на уровне 2,56 млрд евро.

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Доходы UMG от стриминга в апреле-июне повысились на 2,9% - до 358 млн евро, от подписок - на 10,6%, достигнув 1,068 млрд евро. Между тем выручка от скачиваний и другие цифровые доходы упали на 11,6% - до 61 млн евро.

Поступления от продаж физических носителей, включая CD и пластинки, показали подъем на 7,6% - до 326 млн евро. Доходы от продажи лицензий выросли на 13,1% - до 267 млн евро.

Прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA), ключевой показатель прибыльности для компании, во втором квартале снизилась на 0,4% и составила 505 млн евро. При этом скорректированный показатель вырос на 16,4% - до 590 млн евро.

Котировки акций UMG растут на 1,2% в ходе торгов в Амстердаме в четверг. Капитализация компании за последние три месяца повысилась на 11,1% (до 39,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс AEX прибавил 3,6%.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Тейлор Свифт, Леди Гага и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

Universal Music
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