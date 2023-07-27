ВТБ запустил в трех регионах пилот по выходу в массовый клиентский сегмент

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВТБ с 1 июля запустил пилотный проект по выходу в массовый клиентский сегмент, чтобы затем масштабировать его на всю розничную сеть, на конференц-звонке с аналитиками зампред банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ, который много лет позиционировал себя как банк для "среднего класса", планировал активно предлагать продукты для клиентов массового сегмента, чтобы в перспективе увеличить долю рынка с 7% до 25%.

Пилотный проект проводится с 1 июля по 30 сентября в трех регионах - Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях.

"Цель - принять решение о масштабировании тех изменений, которые будут апробированы, на всю розничную сеть", - заявил топ-менеджер.

В этих регионах банк обновил продуктовую линейку для массового сегмента и, в частности, предлагает клиентам бесплатные платежи за ЖКХ, школу, медицину, защиту от мошенничества, а также особые условия по кредитным картам. По словам Пьянова, банк ориентируется на клиентов с доходом менее 75 тысяч в месяц.

"Во всех пилотных региональных операционных офисах у нас позитивные изменения, происходит значительный рост - на 20-40% - продаж на одного клиента", - отметил он.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников еще в апреле анонсировал, что банк начнет активно работать с клиентами массового сегмента и планирует запускать новые форматы кредитования.

"Будем развивать рассрочки (BNPL), кредиты до зарплаты, сберегательные продукты для массового сегмента. Видим серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту наша рыночная доля по числу активных клиентов среди банкиризованного населения уже больше 30%, там объективно есть предел роста", - говорил он.