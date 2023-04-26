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ВТБ запланировал в 2024 году активно развивать продукты для клиентов массового сегмента

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ, который много лет позиционировал себя как банк для "среднего класса", в 2024 году начнет активно предлагать продукты для клиентов массового сегмента, в перспективе нацелен увеличить долю рынка с 7% до 25%, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

Банк на прошлой неделе начал выдавать потребкредиты на сумму от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

"ВТБ в 2024 году начнет активно работать с массовым сегментом, существенно усилит там свои позиции. Сейчас - время подготовки. Мы запускаем новые форматы кредитования (кредиты на малые суммы), целевые программы для семей с детьми и пенсионеров. Будем развивать рассрочки (BNPL), кредиты до зарплаты, сберегательные продукты для массового сегмента. Видим серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту наша рыночная доля по числу активных клиентов среди банкиризованного населения уже больше 30%, там объективно есть предел роста", - пояснил Печатников.

Банк видит большие перспективы в работе с клиентами из массового сегмента, у которых доходы не превышают 40 тысяч рублей в месяц.

"ВТБ потенциально охватывает более 50 млн банкиризованного населения России, преимущественно - в городах с населением от 100 тыс. человек. В других населенных пунктах мы представлены меньше, поэтому у нас рыночная доля в массовом сегменте сейчас около 7%. Это ниже нашей справедливой доли в 25%, которую мы хотим достичь", - указал топ-менеджер.

"Сегодня мы тестируем спрос и готовимся системно представить наши предложения и сервисы для массового сегмента с учетом всех банков группы ВТБ с 2024 года. Это будет предусмотрено в новой стратегии группы: мы оценим, за сколько лет сможем эту долю нарастить с учетом всех банков группы ВТБ, прежде всего РНКБ и "Открытия", - добавил он.

Пока ВТБ будет предлагать продукты преимущественно своим существующим клиентам. "Хотя у нас сейчас небольшая рыночная доля в массовом сегменте, эта аудитория - миллионы человек. Кредиты обычно не являются продуктом для перехода новых клиентов в банк (new to bank), либо это очень дорогостоящее привлечение. Продукт, который будет стимулировать клиентов приходить в ВТБ, точно будет не кредитный - это будет либо зарплатное предложение, либо транзакционное предложение, стимулирующее перевод зачислений на нашу карту", - рассказал Печатников.

ВТБ
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