Mastercard увеличила чистую прибыль во II квартале на 26%, выручку - на 14%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2023 года на 14%, чистую прибыль - на 26%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в апреле-июне составила $6,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,2 млрд.

Общий объем платежей в местных валютах с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 12%, до $2,3 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 24%.

Чистая прибыль Mastercard во втором квартале составила $2,8 млрд по сравнению с $2,3 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3 с $2,34.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,89 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, находившийся на уровне $2,83 на акцию.

В прошедшем квартале Mastercard выкупила 6,5 млн собственных акций на общую сумму $2,4 млрд.

Акции компании прибавляют в цене 0,6% на предварительных торгах в четверг.