Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc, оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года на 6%, выручку – на 12% благодаря сохранению высоких потребительских расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,53 млрд по сравнению с $2,38 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,62 с $2,41.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,65 на акцию с $2,37 на акцию годом ранее, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,57 на акцию.

Квартальная выручка Mastercard повысилась до $5,82 млрд с $5,22 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $5,79 млрд.

"Хотя макроэкономическая и геополитическая неопределенность сохраняется, потребительские расходы остаются удивительно устойчивыми", - заявил главный исполнительный директор компании Майкл Мибах.

Общий объем платежей в местных валютах с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 8%, до $2,1 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 31%.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль Mastercard составила $9,93 млрд, или $10,22 на акцию, выручка - $22,24 млрд.

Чистые потери компании до налогообложения в связи с введением антироссийских санкций и прекращением ее работы в РФ в прошлом году составили $30 млн, говорится в пресс-релизе.

В частности, Mastercard зафиксировала общие и административные расходы в $67 млн, связанные, главным образом, с дополнительными тратами на российский персонал и резервами по остаткам средств клиентов, на которых были наложены санкции. Эти потери были частично компенсированы доходом в $37 млн, обусловленным сокращением обязательств компании в связи с уходом из РФ.

Акции Mastercard теряют в цене 1,5% на торгах в четверг. За последний год их стоимость выросла на 7,4%.