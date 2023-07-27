Первые сделки по комплексному урегулированию ипотечной задолженности проведены в России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Первые сделки в рамках "пилота" по комплексному урегулированию ипотечной задолженности закредитованных заемщиков проведены в России, сообщили в ДОМ.РФ.

"Одна из первых сделок комплексного урегулирования в рамках "пилота" ДОМ.РФ проведена по ипотечному кредиту заемщика, имеющего одновременно потребительский кредит в Сбербанке (...). В итоге заемщику предоставлен посильный платеж с учетом его совокупной долговой нагрузки перед разными кредиторами", - сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Рабочая группа Банка России разработала стандарт комплексного урегулирования в апреле 2023 года. В процессе участвуют несколько кредиторов, устанавливающих посильный платеж для заемщика. Он вправе обратиться с заявлением, где укажет сведения о задолженности в других банках, к одному кредитору. Последний самостоятельно выстраивает взаимодействие с организациями, предоставляющими займ.

По словам представителя Сбербанка Дениса Кузнецова, на сегодня в их активе уже 1,4 тыс. таких сделок, количество заявок от клиентов увеличивается.

На прошедшей стратегической сессии в ДОМ.РФ представители финансового сектора предложили упростить процесс погашения кредита для заемщика и выстроить взаимодействие с кредиторами через "единое окно" на портале Госуслуг. Новые меры представят на заседании профильной рабочей группы Банка России.