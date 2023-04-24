Заемщики смогут одновременно реструктурировать несколько кредитов в разных банках

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Регулятор предложил банкам механизм взаимодействия для работы с заемщиками в трудной жизненной ситуации, он позволит упростить клиенту реструктуризацию одновременно нескольких кредитов в разных банках, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Часто бывает, что заемщик имеет потребительский кредит в том банке, где он получает зарплату, а ипотеку - в другом банке, аккредитованном застройщиком. В случае финансовых сложностей человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребительскому кредиту может допускать просрочку. При этом кредиторы или не знают друг о друге или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом. Применение стандарта позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон, отмечает ЦБ.

"Заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты", - говорится в сообщении регулятора.

Банки, указанные в заявлении, смогут или напрямую взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.

Данный механизм закреплен в стандарте защиты прав и интересов заемщиков - физических лиц при урегулировании задолженности, который был разработан участниками рабочей группы ЦБ по медиации. Документ также содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, и список подтверждающих документов.

Соблюдение стандарта на первом этапе будет добровольным, чтобы наработать достаточную практику применения и при необходимости уточнить его текст, отмечает ЦБ.

Кредиторы, которые решат начать использовать такой механизм, должны будут разместить все необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах.