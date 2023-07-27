Украина получила $1,5 млрд кредита ВБ под гарантии Японии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU -Государственный бюджет Украины 27 июля получил через механизм Целевого фонда Всемирного банка (ВБ) льготный заем в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии, сообщил украинский Минфин.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения", - сказал через пресс-службу глава ведомства Сергей Марченко.

Минфин отмечает, что за 2022 год и с начала 2023 года Украина получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA). Ожидается, что в 2023 году правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд ВБ.

Как ранее сообщал Минфин, по состоянию на 21 июля госбюджет Украины получил финансирование от международных партнеров в объеме $23,6 млрд при потребности на этот год в $42 млрд.

С того времени в бюджет поступили также 1,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи ЕС.