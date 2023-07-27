Comcast увеличил чистую прибыль во II квартале на 25%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 25%, выручку - на 1,7%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $4,3 млрд против $3,4 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,02 с $0,76.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,13 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,98 на акцию.

Квартальная выручка Comcast повысилась до $30,5 млрд с $30 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $30,1 млрд.

Подразделение кабельных коммуникаций (в него входят услуги широкополосного интернета, беспроводной связи, услуги для бизнеса и т.д.) получило выручку в размере $20,36 млрд - на 0,1% выше, чем годом ранее. Общее количество клиентов в этом сегменте уменьшилось на 228 тысяч, до 52,3 млн.

Выручка в сфере тематических парков увеличилась на 22%, до $2,21 млрд.

Comcast вернул акционерам в общей сложности $3,2 млрд в минувшем квартале, в том числе, $1,2 млрд в виде дивидендов и $2 млрд за счет выкупа акций.

С начала 2023 года капитализация Comcast выросла почти на 23%.