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Comcast допустила, что продаст Disney свою долю в Hulu в начале 2024 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast Corp., скорее всего, продаст медиакомпании Walt Disney Co. свою долю в сервисе потокового видео Hulu в начале 2024 года. Об этом заявил главный исполнительный директор Comcast Брайан Робертс.

В 2019 году компании заключили сделку, по условиям которой Disney взяла на себя полный оперативный контроль над Hulu. При этом Disney получила опцион, который позволяет ей в январе 2024 года купить у Comcast 33%-ю долю в стриминговом сервисе. В рамках этой сделки минимальная стоимость Hulu оценивалась в $27,5 млрд, пишет CNBC.

"Скорее всего, мы выполним то, о чем говорили все это время", и в начале следующего года выставим на продажу долю в Hulu, а Disney захочет ее купить, сказал Робертс. Он предположил, что окончательная оценка, вероятно, будет выше $27,5 млрд.

Hulu – это ориентированный на взрослых стриминговый сервис Disney, который поставляется вместе с ESPN+ и Disney+ за $12,99 в месяц. На конец второго финансового квартала, который завершился 1 апреля, число его подписчиков насчитывало 48,2 млн.

Котировки акций Disney на торгах в среду растут на 1%, Comcast – на 0,4%.

Comcast Disney Hulu
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