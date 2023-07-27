Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Brent подорожала до $84,1 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг, восстанавливаясь после снижения накануне и возвращаясь к трехмесячным максимумам.

К 18:08 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,42%) - до $84,10 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $1,33 (1,69%) - до $80,11 за баррель.

Поддержку нефти оказывают ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки мира, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

За последние четыре недели нефть подорожала примерно на $10, и это "главным образом вызвано добровольными сокращениями добычи стран ОПЕК+, анонсированными в апреле и реализованными в мае", написали аналитики UBS.

По их оценкам, дефицит нефти на мировом рынке составил порядка 700 тыс. баррелей в сутки в июне и вырастет до 2 млн б/с в июле и августе.

"Мы ожидаем, что цены на нефть повысятся еще сильнее, как только этот дефицит начнет отражаться в (динамике - ИФ) запасов, - отметили аналитики. - Размер дефицита в сентябре будет в частности зависеть от того, планирует ли Саудовская Аравия продлевать добровольное снижение добычи на 1 млн б/с на сентябрь".

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });