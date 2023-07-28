Котировки нефти замедлили снижение, но неделю могут завершить ростом

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок остаются в минусе днем в пятницу, но могут завершить ростом пятую неделю подряд.

К 14:29 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 27 центов (0,32%), до $83,97 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 22 цента (0,27%), до $79,87 за баррель.

Давление на котировки оказывают решения ведущих центробанков. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк на этой неделе повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако рынок надеется на скорое завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, трейдеры оценивают опубликованную в пятницу квартальную отчетность крупных американских нефтепроизводителей.

Добыча Chevron Corp. во втором квартале составила 2,959 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 20 тыс. б.н.э./сут. по сравнению с предыдущим кварталом. Производство углеводородов ExxonMobil в апреле-июне снизилось до 3,608 млн б.н.э./сут. по сравнению с 3,732 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,831 млн б.н.э./сут. в первом квартале.