Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС вырос на 0,03%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг завершились ростом на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после заседаний Федрезерва США и ЕЦБ, умеренно повысивших ключевые ставки и давших сигнал на возможную паузу в ужесточении монетарной политики.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2990 пунктам (новый пик с февраля 2022г), при этом лидерами роста выступили акции ВТБ (+7,3%) благодаря сильному квартальному отчету по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 2987,85 пункта, индекс РТС вырос на 0,03% до 1039,04 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 по Москве дорожал на 43 рубля, до 90,59 рубля, утром курс опускался ниже 90 рублей/$1.

Акции ВТБ подорожали до 2,5 копейки за штуку (максимум с начала апреля 2022 года), при этом бумаги лидировали по объемам торгов на "Мосбирже": на сделки с ними пришлось 10,53 млрд рублей.

ВТБ во втором квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 142,6 млрд рублей, в целом за полугодие - рекордные 289,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Также ВТБ официально обновил прогноз по прибыли на 2023 год с "лучше уровня 2021 года (327 млрд рублей)" до "около 400 млрд рублей".

Также подорожали в четверг акции "АЛРОСА" (+3,9%), "НЛМК" (+3,3%), "Северстали" (+2,6%), "ММК" (+2,3%), "Роснефти" (+1,5%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,8% "префы"), "РусГидро" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Русала" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Консолидированная выручка группы "Яндекс" по US GAAP во II квартале увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 4%, до 24,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 13,6% против 21,8% годом ранее.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" в отчетном периоде на уровне 172,5 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 16,8 млрд рублей.

Подешевели акции "Магнита" (-1,8%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, российский рынок акций на неделе продолжает придерживаться тактики "два шага вперед и один назад": за последовавшей накануне коррекцией после двух дней роста, рынок в четверг вновь продолжил уверенное восхождение к рубежу 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Прогнозируемое повышение ставки ФРС и не обращающие на это внимание нефтяные котировки лишь поддерживали хорошее настроение инвесторов. Нефть Brent в четверг протестировала уровень $84 за баррель и, скорее всего, следующей целью станет уровень $86 за баррель, полагает эксперт.

"В пятницу есть риск, что не все инвесторы будут готовы оставить открытыми свои позиции на выходные. Другими словами, мы не исключаем еще одной коррекции, что не меняет в целом прогноз по дальнейшему росту индикатора. Наш прогноз на 28 июля по индексу Мосбиржи - 2975-2990 пунктов", - считает Шепелев.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также полагает, что на рынке сохраняются благоприятные тенденции для продолжения роста, в том числе, оптимистичный настрой инвесторов перед отчетным сезоном.

Акции "Яндекса" отреагировали на вышедший в четверг отчет (чистая прибыль во II квартале составила 9,6 млрд рублей, превысив прогнозы) в целом нейтрально, главным сдерживающим фактором роста котировок остается разделение бизнеса, отметил эксперт.

По итогам заседания ФРС США инвесторы увидели нерешительность регулятора по поводу дальнейшего повышения процентной ставки, что отразилось ростом рынка акций. Однако ситуация локально может измениться в преддверии публикации данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, что может спровоцировать фиксацию прибыли инвесторами. Ожидается, что в июне PCE снизится до 4,2% с 4,6% г/г месяцем ранее. Если статистика завтра окажется лучше ожиданий, это может подтолкнуть рынки акций к росту уже на следующей неделе, а также оказать давление на доходности по бондам, считает эксперт.

На нефтяном рынке фокус внимания нефтетрейдеров постепенно будет перемещаться на встречу министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 4 августа. В целом, ожидать каких-то новых ограничений по добыче не стоит. Цены на нефть стабилизировались и постепенно восстанавливаются. Поэтому дополнительные действия от ОПЕК+ пока не требуются, полагает Кравченко.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, сильные результаты ВТБ за II квартал 2023 года стали следствием успешной операционной деятельности, в том числе роста кредитного портфеля физлиц на 5% за II квартал, а кредитного портфеля юридических лиц - почти на 7%. До конца года акции ВТБ могут вырасти от текущих уровней еще на 4-6%, считает аналитик.

Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания регулятора оказались менее жесткими, чем прогнозировалось в инвестсообществе, что было воспринято мировыми фондовыми рынками позитивно. На динамику на российском рынке акций в большей степени влияют цены на сырье и финансовые результаты компаний за первое полугодие. Прогноз для индекса МосБиржи на пятницу - продолжение движения в диапазоне 2900-3000 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, менеджмент ВТБ продолжает озвучивать планы получить прибыль в 400 млрд рублей по итогам текущего года, но при сохранении текущей динамики можно рассчитывать на прибыль около 550 млрд рублей.

ЕЦБ повысил ставки и в очередной раз сообщил, что ставки будут поддерживаться на достаточно высоком уровне и достаточное время, чтобы обеспечить возвращение к целевому уровню инфляции в 2%. Относительно самой инфляции регулятор считает, что она все еще слишком высокая. Еще до решения ЕЦБ европейские индексы торговались преимущественно в плюсе, так как накануне заявления Федрезерва прозвучали достаточно мягко. Многие на рынке верят в то, что цикл ужесточения американского регулятора завершился, полагает Кочетков.

"Решения ФРС и ЕЦБ позади, а впереди вероятный дефицит поставок нефти. Аналитики UBS AG полагают, что в ближайшие месяцы цена может подняться до $85-90 за баррель Brent из-за дефицита предложения. В США рост ВВП во II квартале оценен на уровне 2,4% при ожиданиях 1,8%. Объем заказов на товары длительного пользования вырос за июнь на 4,7% при ожиданиях увеличения лишь на 1%", - сообщил Кочетков.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, росту рынка акций РФ способствует подъем котировок на металлы и нефть, к тому же рубль вновь начал снижаться, что поддержало котировки акций экспортеров. Акции ВТБ лидировали в росте среди "голубых фишек" после публикации сокращенного отчета по МСФО за I полугодие 2023 года. Положительно на чистой прибыли сказались разовые доходы от валютной переоценки и присоединения крымского РНКБ.

Индекс МосБиржи вплотную подобрался к сопротивлению на отметке 3000 пунктов, при его преодолении индексу может быть открыт путь к уровню 3150 пунктов. При этом индекс пока торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, возможна локальная коррекция к его нижней границе, предупреждает Буйлакова.

Накануне Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно. "До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,3-2%) и США (индексы растут на 0,2-1,7% во главе с Nasdaq).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.): базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

ЕЦБ намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Это может быть как повышение ставки, так и пауза в цикле ужесточения политики, отметила Лагард, добавив, что ЕЦБ не планирует снижать ставку в сентябре.

На нефтяном рынке цены в четверг выросли после просадки накануне. К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,2%, до $83,91 за баррель (-0,9% в среду), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,5%, до $79,98 за баррель (-1,1% накануне).

Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением ФРС о повышении процентной ставки на 25 б.п., которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции "Глобалтрак менеджмент" (+99,9%, до 164,6 рубля - новый максимум), ПАО "диод" (+22,2%), ПАО "ТНС энерго" (+19,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+15,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+13,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+13%).

Транспортная группа компаний "Монополия", владеющая контрольным пакетом акций автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ), не видит объективных оснований для взлета котировок его акций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Стоимость акций Globaltruck на "Мосбирже" в четверг с начала торговой сессии взлетела почти вдвое, приблизившись к отметке в 165 рублей за бумагу. Из-за резкого роста цен "Мосбиржа" дважды вводила для бумаг перевозчика режим дискретного аукциона.

"Мы не видим объективных предпосылок для роста стоимости ценных бумаг ПАО "ГТМ". Цена, указанная в обязательном предложении о приобретении акций Globaltruck, направленном ГК "Монополия" в адрес акционеров, - 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию - является, по нашим оценкам, объективной и адекватной", - сказали в пресс-службе "Монополии".

Подорожали расписки Qiwi (+3,4%) на фоне новостей, что компания ведет диалог с Банком России по вопросу устранения недочетов, которые привели к ограничению ряда операций Киви банка, о чем сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании

"Сейчас мы находимся в плотном диалоге с регулятором, оцениваем его ход позитивно. Никаких предпосылок для отзыва лицензии нет", - сообщили в Qiwi.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (+0,3%) по РСБУ в I полугодии 2023 г. составила 16,85 млрд руб. против чистого убытка 12,83 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка составила 61,32 млрд руб. (+12,2%).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-3,7%), расписки Softline (-3,6%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-3,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-2,9% и -2,7% "префы"), ПАО "Косогорский металлургический завод" (-2,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-2,5%), "ТГК-2" (-2,5%), ПАО "Россети Кубань" (-2,4%).

ПАО "Россети Кубань" в январе-июне 2023 года получило 3,867 млрд рублей чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,04 млрд рублей (из них 8,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,27 млрд рублей на акции "АЛРОСА").