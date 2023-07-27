Владелец Globaltruck объяснил взлет акций компании возможной спекуляцией или путаницей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Транспортная группа компаний "Монополия", владеющая контрольным пакетом акций автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ), не видит объективных оснований для взлета котировок его акций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Стоимость акции Globaltruck на "МосБирже" в четверг с начала торговой сессии взлетела почти вдвое, приблизившись к отметке в 165 рублей за бумагу. Из-за резкого роста цен "МосБиржа" дважды вводила для бумаг перевозчика режим дискретного аукциона.

"Мы не видим объективных предпосылок для роста стоимости ценных бумаг ПАО "ГТМ". Цена, указанная в обязательном предложении о приобретении акций Globaltruck, направленном ГК "Монополия" в адрес акционеров, - 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию – является, по нашим оценкам, объективной и адекватной", - сказали в пресс-службе "Монополии".

Как предполагают в компании, резкое изменение стоимости бумаг автоперевозчика могло быть спекулятивным. "Возможно, бурный рост мог быть спровоцирован намеренными спекулятивными действиями. Либо, как высказываются эксперты в СМИ, инвесторы могли перепутать бумаги Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans (накануне выходили новости о смене кипрской юрисдикции на Абу-Даби)", - добавили в пресс-службе "Монополии".

"Монополия" в конце апреля сообщила о приобретении контрольного пакета акций Globaltruck. К середине июня группа консолидировала 78,8% долей в капитале ГТМ, выставив оферту на выкуп оставшихся 21,2%. Бумаги ГТМ приобретаются по фиксированной цене - 82,5 руб. за штуку.

Как отмечают в "Монополии", в настоящее время идет интеграция ресурсов Globaltruck в периметр группы, обновляются бизнес-процессы на базе компании-держателя контрольного пакета акций.