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Аналитики BofA ждут подорожания Brent до $90 за баррель к началу 2024 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Brent в начале 2024 года будет стоить $90 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America под руководством Франсиско Бланша.

К 18:56 по Москве 27 июля сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,27%) - до $83,97 за баррель.

"Звезды наконец-то сходятся и указывают на рост цен на нефть в ближайшие кварталы. С точки зрения фундаментальных показателей, наши прогнозы для баланса спроса и предложения продолжают говорить о том, что нефтяной рынок серьезно сузится в ближайшие 18 месяцев, а мировые запасы нефти сильно сократятся", - написали аналитики.

Падение цен на нефть в последние месяцы способствовало замедлению инфляции во многих странах, отметили эксперты.

"Однако возобновление роста цен на энергоносители и продукты питания в ближайшие месяцы, спровоцированное действиями ОПЕК и России, могут внести неопределенность в макроэкономические прогнозы и привести к неожиданным повышениям процентных ставок", - говорится в отчете.

Накануне Федрезерв США повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Участники рынка оценивают вероятность сохранения ставки на этом уровне до конца года примерно в 66%, по данным CME.

Brent Bank of America CME ОПЕК США ФРС
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