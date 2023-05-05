Опасения банковского кризиса в США ведут цены на Brent к минимумам конца 2021 года. Обзор

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть по итогам уходящей недели опустились к минимумам конца 2021 года. В частности, Brent подешевела на лондонской бирже ICE Futures почти на 7% и сейчас торгуется в пределах $72-74 за баррель. Цены толкает вниз снижение потребительского спроса, прежде всего, в странах ЕС и США, что подкрепляется низкими темпами восстановления мировой экономики и опасениями вокруг возможной рецессии.

Неопределенность из-за океана

По словам консультанта "Выгон Консалтинг" Ивана Тимонина, падение цен на нефть на мировом рынке обусловлено, в первую очередь, нестабильностью финансового сектора США, которая создает риски замедления темпов роста глобальной экономики. "Это, в свою очередь, ограничивает потенциал роста спроса на жидкие углеводороды", - отмечает эксперт.

Продолжающийся цикл ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с инфляцией приводит к замедлению экономической активности и, как следствие, снижению потребления энергоресурсов.

Решение об очередном повышении ФРС процентной ставки на 25 базисных пунктов - до диапазона 5-5,25% - одна из ключевых причин роста цен на нефть на уходящей неделе, подчеркивает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин. Среди других проблем монетарного характера эксперт отмечает снижение базы депозитов и капитализации региональных банков Соединенных Штатов, а также неопределенности по поводу очередного повышения лимита госдолга в США. "Многие участники рынка могли перейти в режим ухода от рисков и решить дожидаться ясности по данным вопросам", - подчеркивает Бахтин.

Эти факторы в совокупности с другими - такими, как, например, сокращение ВВП Великобритании и Германии - усиливают опасения по поводу возможной рецессии. Чтобы избежать ее, регуляторы как раз и таргетируют замедление инфляции через рост процентных ставок, даже несмотря на снижение спроса в экономике.

Руководитель отдела аналитики ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Борис Синицын отмечает, что снижение спроса на нефть в развитых странах уже нашло отражение в снижении оценок на 2023 год со стороны ОПЕК - почти на 1% за четыре месяца с начала года. "Это существенное снижение для почти половины мирового рынка", - сказал он.

Китай не оправдывает ожиданий?

Еще одна причина снижения цен на нефть - невысокие темпы восстановления китайской экономики. МЭА ожидает, что страна может обеспечить до половины прироста мирового спроса на нефть в текущем году - 1,16 млн б/с. ОПЕК более консервативен в оценках и ждет увеличения потребления в КНР на 760 тыс. б/с.

Однако пока статистика говорит о том, что восстановление экономики Китая происходит не так ритмично, как прогнозировалось. "Макроэкономические данные за март и апрель показывают, что экономика восстанавливается после ковидных ограничений неравномерно, медленнее, чем ожидалось, и восстановление индустриального спроса происходит медленнее, чем потребительского. С конца 2022 и, наверное, по текущий момент ожидания рынка по силе восстановления спроса в Китае были выше. Но они ухудшаются в моменте; так как, например, PMI в промышленности в апреле указывает на сокращение деловой активности", - отмечает Синицын.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта.

В свою очередь, Кирилл Бахтин из ИБ "Синара" отмечает, что данные по индексу PMI отчасти сомнительны: "Спрос на газ в стране и в частности на СПГ показал самый высокий рост за год в марте, поэтому слабый индекс PMI в апреле вызывает вопросы, и рынок будет пристально следить за публикуемыми показателями", - сказал он.

Реакция ОПЕК+

"Мы (участники ОПЕК+ - ИФ) будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы. Как дальше будет развиваться, может это краткосрочное. Мы изучаем этот вопрос", - заявил на неделе вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на вопрос о падении цен на нефть.

С 1 мая ряд стран, входящих в альянс, приступили к добровольному снижению добычи нефти дополнительно к своим квотам в рамках договоренности с партнерами. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). Саудовская Аравия сократит производство на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, это сокращение начнет влияние на рынок только ближе к концу текущего месяца. "Ожидать раньше этого момента, что решение ОПЕК+ окажет влияние на фундаментальные факторы - баланс спроса и предложения - не приходится. Тем не менее, рынок уже успел испытать разочарование: динамика восстановления спроса плохая, ожидания наши тревожные, а ОПЕК+ не справляется. Это лишь означает, что через некоторое время мы можем увидеть коррекцию, и цены начнут расти и возвращаться в оптимальный инвестиционный коридор. В противном случае ОПЕК+ придется еще немного "подкрутить кран", - сказал Фролов.

Бахтин также считает, что в ближайший месяц не стоит ждать новых корректировок добычи странами альянса. По его мнению, ОПЕК+ займет выжидательную позицию, а решения, если они будут необходимы, будут приняты на министерской встрече альянса 4 июня, которая пройдет очно в Вене.

В свою очередь, Тимонин отмечает, что рынок сейчас близок к балансу, и согласен, что вряд ли стоит ждать нового снижения предложения. "Несомненно, это привело бы к ощутимому росту цен, однако в долгосрочной перспективе подобная ситуация могла бы привести к ускоренному наращиванию добычи странами, не входящими в ОПЕК+, а также падению спроса, что не соответствует интересам организации", - подчеркнул он.

Ждать ли коррекции?

Тимонин считает, что в краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием представляется установка цен на Brent в текущем диапазоне - $70-75 за баррель. "Несмотря на ограниченный потенциал роста спроса, предпосылок для формирования ощутимого избытка предложения на рыке нефти также нет, что обусловлено последним решением ОПЕК+ о сокращении добычи", - отметил он.

В свою очередь, Бахтин предполагает, что шок достаточно быстро сойдет на "нет", и цены вернутся выше $85/барр. "Потребление нефти в США остается высоким, а уже вскоре начинается и традиционно сильный летний сезон. Коммерческие запасы в США снизились за последние шесть недель на 3%, до 460 млн баррелей, и это при том, что стратегические запасы также расходовались - -2% за аналогичный период, до 365 млн баррелей, а добыча никак не может подойти к значениям начала 2020 года. Уже в перспективе нескольких недель возможны хорошие новости для нефтяных цен: публикаций месячных обзоров ведущих энергетических агентств, которые подчеркнут перспективы роста потребления нефти в 2023 году, макроэкономические показатели Китая, а также действия властей США, направленные на стабилизацию финансовой системы и придание рынку уверенности", - заявил Бахтин.

Фролов отметил, что в настоящее время сформировался оптимальный инвестиционный коридор цен на нефть - $80-95 за баррель. Такая стоимость позволяет обеспечивать непрерывность поставок, удовлетворять текущий спрос и восполнять выпадающие объемы за счет ввода в эксплуатацию новых без перегрева рынка. "Бессмысленно гадать до какого уровня цены могут упасть, но они как упадут, так и восстановятся. Если этого не будет происходить, то просто наступит дефицит, после чего цены взлетят до небес, потому что нефти будет не хватать. Это приведет к резкому падению спроса и впоследствии кризису на рынке нефти. Чтобы этого не было, работает ОПЕК+, который пытается корректировать объемы добычи, приводя к балансу спроса и предложения", - сказал Фролов.

Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков также предлагает не забывать и про другие возможные внешние факторы роста цены на нефть: эскалацию конфликта в Украине или роста напряженности на Ближнем Востоке, а также аномально жаркую погоду летом или холодную зимой в Европе.

Ранее ряд аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предполагал, что цена Brent может вырасти к лету до $100/барр. на фоне добровольного сокращения добычи рядом стран ОПЕК+. При этом в среднем эксперты рынка прогнозировали цену Brent во втором квартале на уровне $85-90/барр.