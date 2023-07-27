Минпромторг ждет роста промышленного экспорта в Африку в 2023 году выше 40%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские компании активно переориентируют на Африку поставки, ранее осуществлявшиеся на традиционные экспортные рынки, по итогам 2023 года объем экспорта в африканские страны может увеличиться более, чем на 40%, заявил на форуме "Россия - Африка" первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Из-за того, что позакрывались традиционные, комфортные рынки, на которых проще работать, мы и промышленность ориентируемся на новые рынки, ключевым из которых, естественно, является африканский рынок. Особенно, в том, что касается машиностроения во всех его проявлениях, химия, металлопродукция и так далее", - сказал он.

"По итогу года у нас рост именно промышленного экспорта может превысить 40% в Африку", - привел оценки министерства Осьмаков.

Ранее на форуме врио главы ФТС Руслан Давыдов приводил оценку доли стран Африки в совокупном товарообороте России: по итогам прошлого года она составила 2,3%, в текущем году увеличилась до 3,7%.