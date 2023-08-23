Объем промышленного экспорта из РФ к 2030 г. может приблизиться к $150 млрд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рост промышленного экспорта из РФ станет одним из приоритетов обновленной сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Объем промэкспорта к 2030 году может приблизится к планке $150 млрд, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Несмотря на текущий спад, который вызван известными ограничениями, ставим себе задачу в ближайшие годы последовательно восстанавливать объемы отгрузок нашим иностранным партнёрам. В 2030 году в части индустриального экспорта максимально должны приблизиться к планке $150 млрд", - сказал он, представляя проект сводной стратегии на заседании правительства в среду.

По итогам 2022 года объем промышленного экспорта составлял $96,9 млрд, в 2023 году он прогнозируется на уровне $90 млрд.

"Для этого (увеличения объема промэкспорта - ИФ) продолжим поддержку переориентации товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Будем активно содействовать открытию индустриальных зон России на зарубежных рынках, расширять и качественно улучшать сеть гарантийного ремонта и сервисного обслуживания, развивать инструменты экспортного финансирования", - рассказал Мантуров.

Он напомнил, что ранее президент РФ поддержал продление ключевых программ стимулирования экспорта после 2024 года (сейчас реализуются через нацпроект "Международная кооперация и экспорт").

Обновленная сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ устанавливает целевой ориентир по объему экспорта товаров отраслей промышленности на 2024 год - $94 млрд, на 2030 год - $145,9 млрд, на 2035 год - $185,9 млрд, сообщили журналистам в Минпромторге. В 2023 году этот показатель должен составить около $90 млрд (в ценах 2020 года) после $96,89 млрд в прошлом году.