Kering купит 30% бренда Valentino за 1,7 млрд евро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, сообщила о приобретении 30% модного дома Valentino у катарского фонда Mayhoola за 1,7 млрд евро. Соглашение предусматривает возможность выкупа оставшейся доли в компании не позднее 2028 года.

Mayhoola приобрела Valentino в 2011 году за 700 млн евро. В 20022 году выручка компании составила 1,4 млрд евро, показатель EBITDA - 350 млн евро.

Kering также представила полугодовой отчет. Компания сократила чистую прибыль на 10% в первом полугодии, несмотря на увеличение продаж, показатель составил 1,79 млрд евро, операционная прибыль от продолжающихся операций - 2,74 млрд евро. Годом ранее показатели составляли 1,99 млрд евро и 2,82 млрд евро соответственно.

Выручка Kering увеличилась на 2% и достигла 10,14 млрд евро. Сопоставимые продажи повысились также на 2%.

Продажи бренда Gucci в мире понизились на 1% - до 5,13 млрд евро. Доходы бренда Yves Saint Laurent повысились на 6% - до 1,58 млрд евро. Выручка Bottega Veneta практически не изменилась и составила 833 млн евро. Доходы других брендов, в числе которых Balenciaga и Alexander McQueen, в целом сократились на 5%, составив 1,86 млрд евро.

На Западную Европу пришлось 27% полугодовой выручки компании, на Северную Америку - 22%, на Азиатско-Тихоокеанский регион - 37%, на Японию - 7%.

Чистый долг на конец первого полугодия составлял 3,85 млрд евро, увеличившись почти в 1,7 раза за шесть месяцев.

С начала 2023 года капитализация Kering увеличилась на 13% - до 64,6 млрд евро.