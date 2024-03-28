Бывший дизайнер Gucci Алессандро Микеле назначен креативным директором Valentino

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Valentino назначил Алессандро Микеле своим креативным директором вместо ушедшего в отставку на прошлой неделе Пьерпаоло Пиччоли.

Пиччоли отвечал за разработку модных коллекций в Valentino на протяжении более 25 лет. Микеле до ноября 2022 года занимал пост креативного директора Gucci, пишет Financial Times.

Бренд Gucci принадлежит французской Kering SA. В июле прошлого года Kering приобрела 30%-ную долю Valentino у катарского фонда Mayhoola за 1,7 млрд евро. Соглашение предусматривает возможность выкупа оставшейся доли не позднее 2028 года.

Гендиректор Valentino Джакопо Вентурини ранее занимал должность вице-президента Gucci.

Дом моды Valentino был основан в Риме в 1960 году. Компания владеет 211 магазинами по всему миру, выручка в 2022 году составила 1,4 млрд евро.