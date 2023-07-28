Банк NatWest увеличил квартальную операционную прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) во втором квартале 2023 года увеличил выручку и операционную прибыль сильнее прогнозов и нарастил размер дивидендов.

Операционная доналоговая прибыль NatWest в апреле-июне составила 1,77 млрд фунтов стерлингов ($2,27 млрд) против 1,4 млрд фунтов годом ранее. Аналитики, опрошенные самим банком, ожидали роста показателя до 1,49 млрд фунтов.

Квартальная выручка NatWest выросла до 3,85 млрд фунтов против 3,21 млрд фунтов во втором квартале 2022 года. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял 3,71 млрд фунтов.

Чистый процентный доход составил 2,82 млрд фунтов, недотянув до прогноза в 2,9 млрд фунтов, а чистая процентная маржа составила 3,13% (прогноз - 3,22%).

Коэффициент достаточности обыкновенного капитала первого уровня (CET 1) на конец июня составлял 13,5%, снизившись на 70 базисных пунктов с конца 2022 года.

Совет директоров банка утвердил промежуточные дивиденды в размере 5,5 пенса на акцию и программу выкупа акций на сумму до 500 млн фунтов, которая будет действовать в течение второго полугодия.

С начала 2023 года капитализация NatWest снизилась на 7%, до 21,59 млрд фунтов, тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 3,4%.