Глава банка NatWest покинет свой пост после скандала с закрытием счета британского политика

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британского банка NatWest Элисон Роуз покидает свой пост после скандала с закрытием счета консервативного политика Найджела Фараджа.

Роуз, возглавляющая NatWest с 2019 года, ранее признала, что была источником корреспондента BBC, написавшего о закрытии счета Фараджа в Coutts, подразделении NatWest в сфере персонального банковского обслуживания (private banking).

Coutts известен тем, что обслуживает состоятельных клиентов, включая короля Карла III, пишет газета Financial Times. В соответствии с его требованиями, клиенты должны иметь не менее 3 млн фунтов в виде сбережений в банке или 1 млн фунтов в виде кредитов или инвестиций.

Роуз сказала BBC, что счет Фараджа был закрыт в связи с тем, что его финансы перестали отвечать требованиям Coutts.

Фарадж, один из главных идеологов Brexit, настаивает, что закрытие его счета было вызвано политическими причинами. Он обнародовал документы, показывающие, что в Coutts обсуждались его политические взгляды, как несоответствующие ценностям банка.

Роуз принесла извинения Фараджу, отметив, что документы, подготовленные сотрудниками Coutts, "не отражают мнения банка", и закрытие счетов клиента на основе его политических или личных взглядов не согласуется с политикой фининститута.

Главой NatWest на следующие 12 месяцев назначен руководитель подразделения по обслуживанию корпоративных и институциональных клиентов Пол Туэйт, говорится в сообщении банка.

Акции NatWest подешевели на 3,3% в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась на 8,4%.