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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Расходы американцев в апреле выросли сильнее прогнозов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Расходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,4%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго – на 0,4%.

В марте, согласно пересмотренным данным, расходы населения США увеличились на 0,1%. Ранее сообщалось, что они не изменились. Показатель роста доходов не пересматривался - 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в апреле повысился на 0,4% в помесячном и на 4,4% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,1% и 4,2% в марте.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,3% в марте).

В годовом выражении подъем индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% с 4,6% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали сохранения темпов базовой инфляции на уровне 4,6% в годовом выражении, по данным Trading Economics.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США
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