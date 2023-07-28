Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

"Норникель" в I полугодии сократил чистую прибыль на 66%, выручка упала на 7%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в I полугодии этого года получил чистую прибыль в размере 111 млрд рублей, сообщила компания.

Это на 66% ниже уровня годичной давности (328,2 млрд рублей).

За первый квартал у "Норникеля" был чистый убыток по РСБУ 31,66 млрд рублей против прибыли в 13,87 млрд рублей годом ранее.

Выручка компании за полугодие упала на 6,6%, составив 397 млрд рублей. Себестоимость продаж поднялась на 13% до 254 млрд рублей.

Новость дополняется

Норильский никель Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура просит суд взыскать в казну акции "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

ФАС продолжает обсуждать с металлургами условия мирового соглашения

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

ВТБ с августа повысит ставки по ипотечным программам на 0,9 п.п

ВТБ с августа повысит ставки по ипотечным программам на 0,9 п.п

Сенаторы поддержали закон о налоге на сверхприбыль

Сенаторы поддержали закон о налоге на сверхприбыль

"Лента" во II квартале нарастила выручку на 1,9%, чистая прибыль сократилась в 25,5 раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });