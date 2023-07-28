"Норникель" в I полугодии сократил чистую прибыль на 66%, выручка упала на 7%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в I полугодии этого года получил чистую прибыль в размере 111 млрд рублей, сообщила компания.

Это на 66% ниже уровня годичной давности (328,2 млрд рублей).

За первый квартал у "Норникеля" был чистый убыток по РСБУ 31,66 млрд рублей против прибыли в 13,87 млрд рублей годом ранее.

Выручка компании за полугодие упала на 6,6%, составив 397 млрд рублей. Себестоимость продаж поднялась на 13% до 254 млрд рублей.

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