ЦБ РФ с 1 октября вводит запретительные надбавки к коэффициентам риска по рискованной ипотеке

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -

Банк России повышает с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ констатировал, что майского повышения надбавок по ипотеке оказалось недостаточно.

Регулятор отмечает, что наблюдается существенное ускорение роста ипотечного кредитования. Начиная с марта месячные темпы прироста ипотеки превышали 2%, в июне темп прироста задолженности вырос до 2,5%. В результате на 1 июля прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. Это ускорение происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования.

За два года доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в кредитах на финансирование ДДУ выросла на 18 п.п., до 39% во втором квартале 2023 года, в кредитах на готовое жилье - на 20 п.п., до 43%. За этот период также существенно увеличилась доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%): в кредитах на ДДУ - на 15 п.п., до 63%; в кредитах на готовое жилье - на 10 п.п., до 44%.

У Банка России нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов. В этих условиях он с 1 октября устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.

Учитывая, что на вторичном рынке жилья не наблюдается значимого завышения стоимости залога, надбавки в этом сегменте с 1 октября повышаются в меньшей степени. Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов с высоким ПДН.

По оценкам ЦБ, в случае сохранения структуры кредитования на текущем уровне банки через год накопят макропруденциальный буфер капитала в ипотеке в размере 600 млрд рублей, что соответствует 4% портфеля ипотеки.

"В то же время, учитывая запретительный характер надбавок, можно ожидать смещения кредитования в сторону кредитов с менее рискованными характеристиками. Повышение надбавок может также привести к более сбалансированным темпам роста ипотечного кредитования. В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте - с 6 млн рублей в середине 2022 года до 4,9 млн рублей во втором квартале 2023 года. Тем не менее, разрыв цен между первичным и вторичным рынком сохраняется: в первом квартале он составил 40%, во втором квартале - 39%. В этих условиях показатели соотношения величины кредита и стоимости залога (LTV) в сегменте ДДУ все еще могут систематически занижаться (т.е. реальный LTV по предоставляемым кредитам на первичном рынке выше).