Путин заявил, что правительство продолжит поддержку льготной ипотеки

Но кабмин вместе с ЦБ будет следить за качеством выдаваемых кредитов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжит поддерживать льготные ипотечные программы, но вместе с ЦБ будет следить за качеством выдаваемых кредитов, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли.

"Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, скажем, "урожай" жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась. Как мы знаем, 8% - льготная ипотека теперь, 6% - это семейная, 5% - для IT-специалистов и 2% - для Дальнего Востока. Будем работать, будем продолжать. Здесь есть один момент, на который обращает (внимание - ИФ) Центральный банк, - это качество заемщиков, у некоторых заемщиков даже под 80% расходов связано с обслуживанием ипотечных кредитов, поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы вместе с правительством, с Банком России будем делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать", - сказал президент.

По данным ЦБ, на 1 июля прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. Однако регулятор отмечает, что это ускорение происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования.

За два года доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в кредитах на финансирование ДДУ выросла на 18 п.п., до 39% во втором квартале 2023 года, в кредитах на готовое жилье - на 20 п.п., до 43%. За этот период также существенно увеличилась доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%): в кредитах на ДДУ - на 15 п.п., до 63%; в кредитах на готовое жилье - на 10 п.п., до 44%.

ЦБ в этом году уже несколько раз ужесточал регулирование ипотечных кредитов, однако темпы роста не замедлились. Новые меры Банка России, призванные притормозить выдачи высоко рискованной ипотеки, вступят в силу с 1 октября 2023 года.