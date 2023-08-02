Нефть Brent подорожала до $85,6 за баррель после снижения накануне

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают сигналы о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени составляет $85,59 за баррель, что на 68 центов (0,8%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,52 (0,6%) - до $84,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 69 центов (0,85%) и составили $82,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на $0,43 (0,5%) - до $81,37 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка во вторник стало укрепление доллара, поскольку это повышает стоимость сырьевых товаров для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне вырос на 0,4%.

"Ралли на нефтяном рынке готово взять паузу на фоне снижения фондовых индексов в США и укрепления доллара", - сказал старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Однако нефть остается привлекательной для инвесторов, и покупатели, скорее всего, будут активно приобретать контракты на просадках, добавил он.

Между тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы в 17:30 мск в среду, падение будет рекордным с 1982 года.