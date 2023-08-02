Starbucks увеличила выручку на 12,5% в III финквартале, хуже прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2023 финансового года зафиксировала рост выручки и чистой прибыли, во многом благодаря восстановлению продаж в Китае.

Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка за квартал, который завершился 2 июля, увеличилась на 12,5% - до $9,17 млрд с $8,15 млрд за сопоставимый период прошлого года. Однако показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $9,29 млрд.

Чистая прибыль составила $1,14 млрд, или $0,99 в расчете на акцию, по сравнению с $912,9 млн, или $0,79 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1 на акцию против $0,84 на акцию годом ранее, превзойдя прогноз на уровне $0,95 на акцию.

Сопоставимые продажи увеличились на 10% вместо ожидавшегося повышения на 11%.

В Северной Америке сопоставимые продажи выросли на 7%, в остальном мире - подскочили на 24%, в том числе в Китае показатель взлетел на 46% из-за отмены локдаунов.

В третьем финквартале число кофеен Starbucks в мире увеличилось на 588 и достигло 37 222. В том числе в США работает 16 144 кофеен, в КНР - 6 480

Совет директоров Starbucks одобрил дивиденды в размере 53 центов на акцию, выплаты которых начнутся 25 августа. Закрытие реестра акционеров назначено на 11 августа.

Котировки акций Starbucks на дополнительных торгах во вторник понизилась на 1,3% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании снизилась на 2,6% за последние три месяца, до $116,4 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 12% за этот период.