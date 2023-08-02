Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Starbucks увеличила выручку на 12,5% в III финквартале, хуже прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2023 финансового года зафиксировала рост выручки и чистой прибыли, во многом благодаря восстановлению продаж в Китае.

Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка за квартал, который завершился 2 июля, увеличилась на 12,5% - до $9,17 млрд с $8,15 млрд за сопоставимый период прошлого года. Однако показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $9,29 млрд.

Чистая прибыль составила $1,14 млрд, или $0,99 в расчете на акцию, по сравнению с $912,9 млн, или $0,79 на акцию, годом ранее.

ЭкономикаCEO Starbucks подтвердил планы открыть 9000 кофеен в материковой части КНР к 2026 годуЧитать подробнее

Скорректированная прибыль составила $1 на акцию против $0,84 на акцию годом ранее, превзойдя прогноз на уровне $0,95 на акцию.

Сопоставимые продажи увеличились на 10% вместо ожидавшегося повышения на 11%.

В Северной Америке сопоставимые продажи выросли на 7%, в остальном мире - подскочили на 24%, в том числе в Китае показатель взлетел на 46% из-за отмены локдаунов.

В третьем финквартале число кофеен Starbucks в мире увеличилось на 588 и достигло 37 222. В том числе в США работает 16 144 кофеен, в КНР - 6 480

Совет директоров Starbucks одобрил дивиденды в размере 53 центов на акцию, выплаты которых начнутся 25 августа. Закрытие реестра акционеров назначено на 11 августа.

Котировки акций Starbucks на дополнительных торгах во вторник понизилась на 1,3% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании снизилась на 2,6% за последние три месяца, до $116,4 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 12% за этот период.

Starbucks
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch понизило рейтинг США до "АА+"

Нефть Brent подорожала до $85,6 за баррель после снижения накануне

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС снизился на 0,2% по итогам торгов

Индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС снизился на 0,2% по итогам торгов

"Инсайт" купил оператора аренды автомобилей, ранее работавшего под брендом Avis

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

RBI сдвинул срок возможного spin-off российских активов на конец 2023 года

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля 2022 года

Mitsubishi UFJ Financial Group увеличила квартальную чистую прибыль в 5 раз

Mitsubishi UFJ Financial Group увеличила квартальную чистую прибыль в 5 раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });