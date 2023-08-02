Фондовые индексы Европы упали в среду на негативных новостях из США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали в среду на новости о снижении суверенного рейтинга США агентством Fitch.

Сводный индекс ведущих европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 1,35% и завершил день на отметке 460,84 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 и германский DAX опустились на 1,4%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB - на 1,3%, испанский IBEX 35 - на 1,8%.

Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за прогнозируемого ухудшения налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года и постоянных политических противостояний по вопросу о лимите госдолга.

Акции Endeavour Mining упали на 5,2% после того, как золотодобывающая компания отчиталась о чистом убытке во втором квартале.

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss в апреле-июне увеличил чистую прибыль и выручку, а также повысил годовой прогноз. Несмотря на это, акции компании подешевели на 1,9%.

Рыночная стоимость Genel Energy снизилась на 2,9%. Британская энергетическая компания объявила о приостановке выплаты дивидендов на фоне падения полугодовой выручки в пять раз.

Котировки акции Siemens Healthineers упали на 5,6%. Германский производитель медицинской продукции зафиксировал сокращение скорректированной EBIT в апреле-июне на 3%, рентабельность по этому показателю снизилась до 14,2% с 14,7% годом ранее.

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari показал хорошие результаты за минувший квартал и улучшил прогноз на 2023 год в целом, однако его бумаги подешевели на 0,3%.

Акции Stellantis потеряли в цене 1,3% после того, как автопроизводитель сообщил о сокращении продаж в июле на 0,3% относительно того же месяца годом ранее.

Капитализация нефтегазовых гигантов также уменьшилась: BP Plc - на 1,7%, Shell - на 1,4%, TotalEnergies - на 2,8%.

Между тем акции Iveco подскочили в цене на 8,7%. Итальянский производитель грузовиков улучшил прогноз скорректированной EBITDA на 2023 год до 750-800 млн евро с ранее ожидавшихся 600-640 млн евро, а также повысил оценку ряда других финансовых показателей. По итогам второго квартала скорректированная EBITDA компании выросла в 2,8 раза - до 301 млн евро.

Стоимость BAE Systems взлетела на 6,4%. Военно-промышленная компания увеличила доналоговую прибыль в январе-июне в полтора раза и улучшила годовой прогноз роста выручки до 5-7% с ранее ожидавшихся 3-5%. Также руководство компании анонсировало новую программу выкупа акций на сумму до 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Бумаги Taylor Wimpey подорожали на 2,9%, несмотря на снижение доналоговой прибыли и выручки в минувшем полугодии. Британская строительная компания повысила промежуточные дивиденды до 4,79 пенса на акцию с 4,62 пенса и сообщила, что объем строительства домов по итогам 2023 года будет ближе к верхней границе прогноза, составляющего 10-10,5 тыс.

Цена бумаг Smurfit Kappa выросла на 1,2%. Ирландский производитель бумажной упаковки сократил доналоговую прибыль в первом полугодии на 14,3%, выручку - на 8,6%, что не помешало ему поднять дивиденды на 6% - до 33,5 евроцента на акцию.