Fitch понизило рейтинг США до "АА+"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга.

"Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент", - говорится в сообщении Fitch.

Ранее рейтинг США находился в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство.

Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3% ВВП в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, однако по-прежнему существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда долг равнялся 100,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала решение Fitch "необоснованным и основанным на устаревших данных", а пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отметила, что "решение понизить рейтинг США в тот момент, когда президент Джо Байден обеспечил самое активное восстановление среди крупнейших экономик мира, противоречит здравому смыслу".