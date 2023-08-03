Выручка VEON во II квартале снизилась на 4,3%, EBITDA - на 10,6%
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года выручка телекоммуникационного холдинга VEON сократилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $916 млн, говорится в отчетности компании.
Сервисная выручка в отчетном периоде составила $882 млн, продемонстрировав снижение на 4%.
EBITDA понизилась на 10,6%, до $415 млн. Маржинальность показателя составила 45,3% против 48,5% годом ранее.
На показатели повлияли курсовые разницы, отмечает VEON.
В нацвалютах показатели выросли: выручка - на 19,6%, EBITDA - на 13,6%.
Финансовые результаты не учитывают показатели российского "Вымпелкома", т.к. актив позиционируется как "выставленный на продажу". При этом VEON в отчете не привел новых ориентиров по срокам закрытия сделки продажи российского актива, отметив лишь, что эта задача остается для компании приоритетной.
В отчетном периоде холдинг вновь не стал раскрывать показатели чистой прибыли и свободного денежного потока. Капитальные затраты составили $171 млн, снизившись год к году на 16%.
Чистый долг VEON на 30 июня 2023 года составил $2,75 млрд.
Общее число абонентов VEON снизилось за год на 0,6%, до 157,5 млн. Среди них 88,5 млн - пользователи связи 4G.
Выручка активов VEON во II квартале 2023 г., млн долларов США:
|II квартал 2023
|II квартал 2022
|Изменение, %
|Украина
|235
|252
|(6,5%)
|Пакистан
|271
|325
|(16,6%)
|Казахстан
|188
|160
|17,8%
|Бангладеш
|144
|148
|(3%)
|Узбекистан
|66
|56
|17,5%
|Киргизия
|14
|12
|14%
EBITDA активов VEON во II квартале 2023 г., млн долларов США:
|II квартал 2023
|II квартал 2022
|Изменение, %
|Украина
|13
|156
|(10,7%)
|Пакистан
|128
|152
|(15,8%)
|Казахстан
|104
|88
|18%
|Бангладеш
|54
|56
|(2,4%)
|Узбекистан
|27
|45
|(40%)
|Киргизия
|5
|6
|(6,9%)