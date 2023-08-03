Выручка VEON во II квартале снизилась на 4,3%, EBITDA - на 10,6%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года выручка телекоммуникационного холдинга VEON сократилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $916 млн, говорится в отчетности компании.

Сервисная выручка в отчетном периоде составила $882 млн, продемонстрировав снижение на 4%.

EBITDA понизилась на 10,6%, до $415 млн. Маржинальность показателя составила 45,3% против 48,5% годом ранее.

На показатели повлияли курсовые разницы, отмечает VEON.

В нацвалютах показатели выросли: выручка - на 19,6%, EBITDA - на 13,6%.

Финансовые результаты не учитывают показатели российского "Вымпелкома", т.к. актив позиционируется как "выставленный на продажу". При этом VEON в отчете не привел новых ориентиров по срокам закрытия сделки продажи российского актива, отметив лишь, что эта задача остается для компании приоритетной.

В отчетном периоде холдинг вновь не стал раскрывать показатели чистой прибыли и свободного денежного потока. Капитальные затраты составили $171 млн, снизившись год к году на 16%.

Чистый долг VEON на 30 июня 2023 года составил $2,75 млрд.

Общее число абонентов VEON снизилось за год на 0,6%, до 157,5 млн. Среди них 88,5 млн - пользователи связи 4G.

Выручка активов VEON во II квартале 2023 г., млн долларов США:

II квартал 2023 II квартал 2022 Изменение, % Украина 235 252 (6,5%) Пакистан 271 325 (16,6%) Казахстан 188 160 17,8% Бангладеш 144 148 (3%) Узбекистан 66 56 17,5% Киргизия 14 12 14%

EBITDA активов VEON во II квартале 2023 г., млн долларов США: