Квартальная выручка "Вымпелкома" выросла на 7% до 73,7 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года выручка ПАО "Вымпелком" всоставила 73,7 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил холдинг VEON, которому принадлежит оператор.

Сервисная выручка "Вымпелкома" увеличилась на 7% - до 68,1 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 7,7% - до 31,7 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 42,8% с 42,5%.

Капзатраты составили 15,5 млрд рублей, увеличившись на 28,6%.

Выручка от мобильного бизнеса составила 62,6 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем во II квартале 2022 года. В том числе сервисная выручка в мобильном сегменте составила 57 млрд рублей, увеличившись также на 6,3%.

Количество пользователей в мобильном сегменте снизилось на 6,4% - до 44 млн. в том числе количество пользователей услуг мобильной передачи данных составило 31,7 млн, снизившись на 2,8%. При этом пользователей 4G во втором квартале насчитывалось 25,6 млн - на 0,8% больше, чем годом ранее.

Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) составил 429 рублей, увеличившись на 14,8%. Среднемесячный голосовой трафик на абонента вырос на 1,5% - до 311 минут. Средний data-трафик вырос на 26,2% - до 19,1 Гб на пользователя в месяц. Покрытие 4G-сетями увеличилось до 91% с 90%.

Выручка в сегменте фиксированной связи во II квартале составила 11,09 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе сервисная выручка составила 11,07 млрд рублей, показав рост на 10,8%. Выручка от услуг ШПД увеличилась на 8,4% - до 3,4 млрд рублей.

Количество пользователей услугами фиксированного ШПД снизилось на 1,6% - до 2,9 млн. Показатель ARPU этой услуги вырос на 10,3% - до 393 рублей.