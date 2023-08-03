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Warner Bros. сократила убыток во II квартале и увеличила выручку на 5,4%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery, которая была создана в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T Inc.) с Discovery Inc., во втором квартале сократила чистый убыток почти в три раза и повысила выручку на 5,4%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $1,24 млрд, или $0,51 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $3,42 млрд, или $1,5 на акцию, зафиксированным за аналогичный период прошлого года.

Показатель включает в себя единовременное списание в размере $1,66 млрд в связи с нематериальными активами и списание $146 млн из-за реструктуризации.

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Выручка повысилась до $10,36 млрд с $9,83 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит убыток в размере 35 центов на акцию при выручке в $10,44 млрд.

Число подписчиков стримингового сервиса Warner Bros. Discovery составило 95,8 млн, сократившись за квартал на 1,8 млн.

Между тем глобальная выручка в расчете на подписчика повысилась до $7,71 с $7,48 кварталом ранее. Свободный денежный поток подскочил до $1,72 млрд с $789 млн годом ранее, превысив прогноз аналитиков на уровне $886 млн.

Котировки акций компании на предварительных торгах в четверг растут на 4,8%. Рыночная стоимость компании с начала года подскочила примерно на треть, как и фондовый индекс Nasdaq Composite.

Портфель Warner Bros. Discovery объединяет более 100 хорошо узнаваемых и популярных во всем мире брендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.

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