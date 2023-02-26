Warner Bros. планирует снять новую экранизацию "Властелина колец"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Студия Warner Bros. готовится к созданию новых фильмов по трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец". Об этом сообщает издание Variety.

Генеральный директор Discovery Дэвид Заслав объявил, что недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди заключили договор по созданию нескольких фильмов по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина.

Первая трилогия "Властелин колец", поставленная новозеландским режиссером Питером Джексоном, собрала почти $2,91 млрд по всему миру. Его же трилогия по роману Толкина "Хоббит" собрала $2,93 млрд.

К проекту пока не привлечен ни один режиссер, но в заявлении для Variety Питер Джексон и его главные коллеги по "Властелину колец" - сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner Bros. "держит их в курсе на каждом этапе".