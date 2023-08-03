Mondi рассчитывает продать "Монди Сыктывкарский ЛПК" в течение 12 месяцев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группа Mondi plc планирует предпринять "все необходимые действия" для того, чтобы продать крупнейший и с недавнего времени единственный российский лесоперерабатывающий актив – АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" ("Монди Сыктывкар").

Как отмечается в отчетности австрийской группы по итогам первого полугодия, совет директоров Mondi сохранил за "Монди Сыктывкар" статус актива, предназначенного для продажи.

Сейчас на него есть несколько претендентов, говорится в материалах группы.

В отчете за январь-июнь 2023 года Mondi учла обесценение Сыктывкарский ЛПК на 97 млн евро. Сумма, в которую будет оценен актив для продажи, является предметом переговоров, к компании поступили несколько ценовых предложений, также был нанят независимый оценщик, однако конечная цена сделки, так же как и условия выплаты (валюта, возможный налог до продажи, так называемый "налог на выход", и др.), должны быть согласованы с правкомиссией. "Ситуация сложная и продолжает развиваться", - охарактеризован в отчетности Mondi процесс подготовки продажи.

Mondi уже предпринимала попытку продать Сыктывкарский ЛПК компании Augment Investments Limited, близкой АО "Фармстандарт" Виктора Харитонина. В августе прошлого года австрийская группа заявляла, что заключила с Augment соглашение о продаже предприятия (производящего в числе прочего офисную бумагу "Снегурочка") за 95 млрд рублей, или на тот момент около 1,5 млрд евро. В мае 2023 года срок действия соглашения истек, а стороны так и не смогли к этому моменту получить разрешение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В результате в начале июня Mondi сообщила об окончательном выходе из сделки и намерении найти новых покупателей.

Mondi в этом году удалось продать группе "Готэк" свой российский бизнес по производству упаковки - три завода: ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона). В июне Mondi получила 30,4 млн евро от этой сделки на свой счет в австрийском банке.

"Монди Сыктывкарский ЛПК" – один из крупнейших в РФ производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,2 млн тонн в год. Предприятие производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. По итогам 2022 года "Монди Сыктывкарский ЛПК" получила выручку в размере 78 млрд рублей (рост на 9% г/г), чистую прибыль - 22,5 млрд рублей (рост на 18% г/г).

По итогам первого полугодия 2023 года российский бизнес принес Mondi выручку в размере 535 млн евро (рост на 3,3% г/г) и убыток после налогообложения 4 млн евро (против 148 млн евро прибыли за первое полугодие 2022 года), включая убыток от обесценения Сыктывкарского ЛПК 97 млн евро, убыток от выбытия бизнеса 46 млн евро и убыток от курсовых разниц 28 млн евро.