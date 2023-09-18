Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Группа Mondi plc заключила соглашение о продаже своего крупнейшего и последнего актива в России - АО "Монди Сыктывкар", за 80 млрд рублей (около 775 млн евро по текущему курсу).

В сообщении группы покупателем Сыктывкарского ЛПК названо ООО "Сезар Инвест", дочерняя компания московской девелоперской компании Sezar Group (по данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром компании является предприниматель Исай Захаряев).

Как уточняет Mondi, Федеральная антимонопольная служба России и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили сделку.

Условия сделки предполагают, что Mondi получит средства от продажи ЛПК шестью ежемесячными траншами. Первые четыре платежа составят по 13,5 млрд рублей каждый, при этом первый платеж будет произведен к концу сентября 2023 года, остальные три - до конца декабря этого года, после чего право собственности на "Монди Сыктывкар" перейдет к "Сезар Инвест", а Mondi формально завершит выход из России. Последние 26 млрд рублей будут выплачены двумя равными траншами после закрытия сделки и будут обеспечены аккредитивом. Продажа не требует одобрения акционеров Mondi, отмечается в сообщении.

Mondi уже предпринимала попытку продать Сыктывкарский ЛПК компании Augment Investments Limited, близкой АО "Фармстандарт" Виктора Харитонина. В августе 2022 года австрийская группа заявляла, что заключила с Augment соглашение о продаже предприятия (производящего в числе прочего офисную бумагу "Снегурочка") за 95 млрд рублей, или на тот момент около 1,5 млрд евро. В мае 2023 года срок действия соглашения истек, а стороны так и не смогли к этому моменту получить разрешение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В результате в начале июня Mondi сообщила об окончательном выходе из сделки и намерении найти новых покупателей.

Mondi в 2023 году удалось продать группе "Готэк" свой российский бизнес по производству упаковки - три завода: ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона). В июне Mondi получила 30,4 млн евро от этой сделки на свой счет в австрийском банке.

"Монди Сыктывкарский ЛПК" - один из крупнейших в России производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,2 млн тонн в год. Предприятие производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. По итогам 2022 года "Монди Сыктывкарский ЛПК" получила выручку в размере 78 млрд рублей (рост на 9% г/г), чистую прибыль - 22,5 млрд рублей (рост на 18% г/г).

По итогам первого полугодия 2023 года российский бизнес принес Mondi выручку в размере 535 млн евро (рост на 3,3% г/г) и убыток после налогообложения 4 млн евро (против 148 млн евро прибыли за первое полугодие 2022 года), включая убыток от обесценения Сыктывкарского ЛПК 97 млн евро, убыток от выбытия бизнеса 46 млн евро и убыток от курсовых разниц 28 млн евро.

Австрийская группа Mondi в мае 2022 года объявила о решении продать все российские активы, стоимость которых на 31 декабря 2021 года составляла 687 млн евро.